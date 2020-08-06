Поезда в сообщении с Абхазией будут курсировать между Сухумом, Москвой и Петербургом

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Первый поезд после снятия временных ограничений на границе России и Абхазии отправится в Сухум из Москвы 7 августа, поезда также будут курсировать между Сухумом и Санкт-Петербургом. Об этом говорится в сообщении Федеральной пассажирской компании (ФПК).

ФПК назначила поезда № 306/305 Москва - Сухум и №479/480 Санкт-Петербург - Сухум (с беспересадочной группой вагонов Псков - Сухум - Елец, Елец - Сухум - Псков). Поезд № 306/305 будет курсировать ежедневно, начиная с 7 августа. Пока расписание по этому маршруту проработано до 15 сентября. Из Сухума первый поезд отправится 9 августа, ежедневные отправления запланированы по 17 сентября.

Кроме того, поезд № 479/480 Санкт-Петербург - Сухум с беспересадочной группой вагонов будет совершать рейсы из Санкт-Петербурга в Сухум 7 по 27 августа по нечетным числам, а также 2 и 9 сентября. Из Сухума поезд будет отправляться с 9 по 29 августа по нечетным числам, а также 4 и 11 сентября.

Продажу билетов на указанные поезда откроют в ближайшее время.