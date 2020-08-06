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В Берлине назвали неуместными тон и содержание писем сенаторов США германским фирмам

БЕРЛИН, 6 августа. /ТАСС/. Действия американской стороны в отношении германских компаний, участвующих в реализации проекта "Северный поток - 2", являются вопиющим вмешательством в национальный суверенитет. Об этом заявил в четверг газете "Хандельсблат" госминистр в МИД ФРГ Нильс Аннен, комментируя послание сенаторов США оператору немецкого порта Мукран, где хранятся трубы для завершения строительства газопровода.

"Американская политика экстерриториальных санкций в отношении тесных партнеров и союзников является вопиющим вмешательством в наш национальный суверенитет", - подчеркнул он. "Тон и содержание недавно разосланных сенаторами писем с угрозами германским компаниям совершенно неуместны", - отметил Аннен. Он указал на то, что европейская энергетическая политика "определяется исключительно в Берлине и Брюсселе, а не в Вашингтоне".

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