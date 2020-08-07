Ключевые индексы в США выросли после публикации данных о заявках на пособие по безработице

НЬЮ-ЙОРК, 7 августа. /ТАСС/. Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже выросли к закрытию торгов в четверг после публикации сведений о количестве поданных за неделю заявок на получение пособий по безработице. Соответствующая информация приводится на сайте этой торговой площадки.

Промышленный индекс Dow Jones вырос на 185,46 пункта (0,68%), до отметки 27 386,98 пункта. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, поднялся на 21,39 пункта (0,64%), до отметки 3 349,16. Индекс электронной биржи Nasdaq вырос на 109,67 пункта (1%), до уровня 11 108,07 пункта.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI составила $41,97 за баррель. Стоимость фьючерсов на золото достигла $2 064 за тройскую унцию.

Согласно данным, опубликованным в четверг Министерством труда Соединенных Штатов, число еженедельно обращающихся к властям с первичными заявками на получение пособий по безработице американцев уже на протяжении 20 недель не опускается ниже 1 млн. На прошлой неделе за денежной помощью обратились 1,19 млн граждан страны, несмотря на то, что в конце июля срок действия программы повышенной выплаты пособия по безработице подошел к концу.

Тем не менее, этот показатель оказался ниже прогнозов экспертов, которые ожидали, что он составит 1,4 млн человек. Это может говорить об улучшении ситуации на рынке труда США.