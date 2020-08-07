США восстанавливают 10-процентные пошлины на импорт алюминия из Канады

ВАШИНГТОН, 7 августа. /ТАСС/. Администрация США возобновляет действие таможенных пошлин в размере 10% на импорт алюминия из Канады в связи с тем, что Оттава не ограничила экспорт этой продукции в Соединенные Штаты. Об этом заявил в четверг американский президент Дональд Трамп, выступая в штате Огайо. Трансляцию вели американские новостные телекомпании.

"Ранее сегодня (в четверг - прим. ТАСС) я подписал прокламацию, которая защищает американскую промышленность путем восстановления пошлин на канадский алюминий. Канада, как обычно, использовала нас", - сказал глава Белого дома. По его словам, алюминиевая промышленность в США "разбита Канадой". "Это нечестно", - добавил Трамп. Он подчеркнул, что новые пошлины "абсолютно необходимы".

Неправительственная Торговая палата США после выступления президента сообщила, что в результате возвращения пошлин национальные производители столкнутся с ростом затрат.

31 мая 2018 года министр торговли США Уилбур Росс заявил о введении с 1 июня таможенных пошлин на импорт стали и алюминия из стран Евросоюза, Канады и Мексики. При этом в США был создан механизм, по которому американские предприятия могли подавать запросы о выводе из-под импортных пошлин приобретаемых ими в других государствах стали и алюминия. В ответ на действия Вашингтона ЕС обложил пошлинами ряд американских товаров.

В мае 2019 года Канада и Мексика условились с США об отмене пошлин. Три страны договорились о новом торговом соглашении (USMCA) еще в сентябре 2018 года.