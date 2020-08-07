WSJ: власти США хотят вынудить компании из Китая предоставлять им финансовую отчетность

НЬЮ-ЙОРК, 7 августа. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа рассчитывает обязать китайские компании, акции которых торгуются на американских биржах, предоставлять бухгалтерскую отчетность финансовым регуляторам Соединенных Штатов. Об этом сообщила в четверг газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в министерстве финансов и Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

По данным издания, власти США разрабатывают план, согласно которому китайские компании, акции которых торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже и электронной бирже NASDAQ, должны будут предоставлять финансовым институтам США возможность осуществлять аудиторские проверки их бухгалтерской отчетности. К настоящему моменту американские регуляторы не имели доступа к осуществлению подобных проверок по отношению к компаниям из Китая.

Согласно этому плану, находящемуся на стадии разработки, компании, акции которых уже размещены на американских биржах, должны будут принять новые правила аудита к 2022 году. При этом компании, которые лишь планируют выйти на IPO (процедура первичного размещения акций) на биржах США, смогут сделать это лишь при условии допуска американских аудиторов к их отчетности.