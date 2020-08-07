"Ъ": Минфин выступил против снятия моратория на импорт топлива

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Министерство финансов РФ выступило против досрочного снятия моратория на зарубежные поставки топлива, который был введен для защиты внутреннего рынка. Об этом в пятницу пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на свои источники в отрасли.

По информации издания, в министерстве опасаются конкуренции со стороны белорусского топлива. Более того, отмена моратория способна привести к снижению нефтепереработки внутри страны и, как следствие, к уменьшению налоговых поступлений от демпфера (с импортного топлива демпфер не взимается).

"Коммерсант" пишет, что подобная позиция Минфина может увеличить сроки согласования проекта о досрочной отмене моратория, поэтому, скорее всего, он будет действовать вплоть до даты его автоматической отмены, то есть до 1 октября 2020 года.

Мораторий на поставку импортного топлива начал действовать в России лишь с июня, когда спрос стал постепенно увеличиваться, а плановые ремонтные работы на российских нефтеперерабатывающих заводах еще продолжались. Из-за снижения перерабатывающих мощностей и роста цен на бирже многие владельцы АЗС жаловались на нехватку топлива и завышенные цены. Так, в конце июня стоимость Аи-95 достигла рекордных 59 тыс. руб. за тонну, а цена на Аи-92 - 51,5 тыс. руб. за тонну.