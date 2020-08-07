Исследование: клиенты банков с начала лета стали менять валюту вдвое чаще

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Количество и объем валютообменных операций в российских банках в июне - июле 2020 года вдвое превысили показатели апреля - мая, большая часть спроса пришлась на доллары (66%). Такие выводы приводятся в исследовании банка "Русский стандарт", с которым ознакомился ТАСС.

По мнению экспертов, спрос обусловлен снижением градуса напряженности из-за пандемии и ослаблением режима самоизоляции.

"Основной объем спроса в июле традиционно пришелся на доллары (66%), поскольку доллар остается наиболее ликвидной иностранной валютой, рассматриваемой как средство хеджирования от колебания курсов национальной валюты. Кроме того, спрос на евро очевидно искусственно снижен ввиду закрытия границ в связи с пандемией и невозможностью поездок в еврозону", - отмечает CFA, директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский стандарт" Максим Тимошенко.

По оценкам банка, среднее количество покупок и продаж долларов в июне - июле превышает операции с евро более чем в два раза. Среднее число валютообменных операций как с долларами, так и с евро в июне - июле также выросло вдвое относительно апреля - мая.

Однако к показателям прошлого года операции по покупке и продаже валюты пока не вернулись. Так, средний объем валютообменных операций в июне - июле текущего года на 18% ниже, чем годом ранее. "Данный факт вполне объясним закрытием границ многих стран и приостановкой туристического сезона, во время которого традиционно повышался спрос на наличную иностранную валюту", - поясняют в "Русском стандарте".

В рамках исследования были изучены объемы, средние чеки и количество всех валютообменных операций клиентов в банке "Русский стандарт" с апреля по июль 2020 года, а также за аналогичный период прошлого года.