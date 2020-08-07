Опрос: менее половины россиян готовы тратить более 30% дохода на погашение долгов

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Менее половины россиян готовы тратить более 30% своего ежемесячного дохода на погашение долгов, говорится в обзоре финансового маркетплейса "Юником24", который есть в распоряжении ТАСС.

"Согласно опросу, 40% россиян готовы тратить на погашение кредита или займа порядка 30-40% от своего ежемесячного дохода. По их словам, этот показатель является наиболее оптимальным и учитывает возможные риски по снижению уровня дохода", - отмечается в материале.

Также опрос показал, что 25% респондентов считают наиболее комфортным показатель долговой нагрузки, не превышающий 30%. 20% готовы направлять на обслуживание ссуды 40-50%, 10% - 50-70%, 5% - более 70%, при этом последние учитывают доход других членов семьи, предпочитая тратить одну зарплату и расплачиваться по кредитам другой.

Аналитики отмечают, что в данный момент реальный уровень долговой нагрузки российских заемщиков составляет около 40-45%, что близко к критическому уровню в 50%. "Показатель долговой нагрузки является определяющим, когда мы говорим о платежной дисциплине. Чем он больше, тем выше вероятность выхода в дефолт", - пояснил генеральный директор коллекторского агентства НСВ Роман Волосников.

Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев отметил, что наиболее уязвимыми для выхода на просрочку являются заемщики, которые берут кредиты потому, что им не хватает своих средств на жизнь и на первостепенные покупки. "В идеале у заемщиков на руках должно оставаться около 10-15% свободных средств для того, чтобы делать сбережения. Именно эти средства позволят сформировать подушку безопасности. Исходя из этого оптимально направлять на погашение кредита 30-35% от среднего уровня дохода", - считает Мехтиев.

Опрос был проведен среди пользователей финансового маркета "Юником24", в период с 20 июля по 3 августа. В опросе приняли участие около 500 заемщиков кредитных организаций.