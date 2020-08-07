Оттава примет контрмеры в связи с введением США пошлин на канадский алюминий

ОТТАВА, 7 августа. /ТАСС/. Правительство Канады считает необоснованным и неприемлемым решение администрации США о введении таможенных пошлин в размере 10% на импорт канадского алюминия и примет контрмеры. Об этом в четверг говорится в заявлении заместителя премьер-министра Христи Фриланд.

"Объявление США 6 августа о введении тарифов на некоторую канадскую алюминиевую продукцию со ссылкой на соображения национальной безопасности является необоснованным и неприемлемым, - отмечается в заявлении. - Канадский алюминий не подрывает национальную безопасность США. Канадский алюминий укрепляет национальную безопасность Соединенных Штатов и делает это десятилетиями благодаря беспрецедентному сотрудничеству между нашими странами".

Фриланд подчеркнула, что Оттава не оставит такие действия Вашингтона без ответа, как сделала это и ранее в 2018 году, когда США также вводили пошлины на алюминий. "В ответ на американские тарифы Канада намерена быстро ввести контрмеры - доллар в доллар", - заявила замглавы правительства Канады.

Ранее в четверг американский президент Дональд Трамп заявил, что США возобновляют действие таможенных пошлин в размере 10% на импорт алюминия из Канады в связи с тем, что Оттава не ограничила экспорт этой продукции в Соединенные Штаты.