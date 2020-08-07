Власти Камчатки просят кабмин сохранить сниженные энерготарифы для компаний до 2028 года

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 августа. /ТАСС/. Власти Камчатки направили предложение в правительство РФ о продлении программы выравнивания тарифов на электрическую энергию в отдельных регионах Дальнего Востока до среднероссийского уровня до 2028 года, сообщает пресс-служба краевого правительства.

"В 2017 году принята программа доведения тарифа на электроэнергию для предприятий до среднероссийского уровня за счет введения на части оптового рынка электроэнергии в западной и центральной частях России дополнительной надбавки в тарифах для потребителей. Средства от этой надбавки ПАО "РусГидро" направляет нам с 2017 года. Без этой программы большинство наших предприятий платили бы сегодня за электроэнергию по себестоимости ее производства, а это порядка 15 рублей за киловатт час. Мы обратились в адрес правительства РФ о сохранении программы до 2028 года. Для энергоемких отраслей и предпринимателей программа выравнивания энерготарифов до среднероссийского уровня стала ощутимой мерой поддержки", - приводятся в сообщении слова врио заместителя председателя правительства Камчатского края Дмитрия Коростелева.

Ранее врио министра экономического развития и торговли Камчатского края Юлия Морозова сообщила ТАСС, что выравнивание тарифов на электроэнергию на территории Дальневосточного федерального округа до среднероссийского уровня стимулировало развитие важнейших направлений экономики дальневосточных субъектов, в том числе таких, как рыбоперерабатывающая и горнорудная отрасли. Общий объем средств, который за период действия федеральной программы довели на территорию Камчатского края, составляет более 22 млрд рублей. Рост валового регионального продукта по сравнению с 2016 годом на Камчатке составил 19,3%.

В рамках исполнения поручений президента России Владимира Путина с 2017 года для субъектов Российской Федерации с высокой себестоимостью производства создали механизм снижения до среднероссийского уровня тарифов на электрическую энергию. Под его действие попали пять субъектов Дальневосточного федерального округа, где тарифы превышают среднероссийское значение: Республика Саха (Якутия), Камчатский край, Магаданская область, Сахалинская область, Чукотский автономный округ. Тариф на электрическую энергию для организаций Камчатского края в настоящее время составляет 4 рубля 75 копеек (плюс НДС). Для сравнения - киловатт электроэнергии в Краснодарском крае стоит 4 рубля 81 копейку.