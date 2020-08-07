На Чукотке компаниям предоставят субсидию на покупку и переработку дикоросов

ТАСС, 7 августа. Предприятия Чукотки, которые закупают ягоды и грибы у населения, могут получить из окружного бюджета субсидию в размере 250 рублей за каждый килограмм приобретенных дикоросов. Об этом ТАСС рассказали в Департаменте сельского хозяйства и продовольствия правительства Чукотского АО.

"Заявки от предпринимателей принимаются до конца ноября. Деньги можно получить на возмещение затрат, связанных с закупкой у населения дикоросов, а также на приобретение оборудования для хранения и переработки грибов и ягод. Участникам программы возмещают до 250 рублей за каждый килограмм закупленных дикоросов", - отметили в департаменте.

Чтобы получить субсидию, компания должна перерабатывать приобретенные грибы и ягоды или реализовывать их предприятиям общепита, учреждениями здравоохранения и образования. Программа поддержки компаний, которые занимаются переработкой дикоросов, работает на Чукотке с 2015 года. В этом году из окружного бюджета на эти цели был выделен 1 млн рублей.

Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев в марте во время посещения Бурятии отметил, что уровень продовольственной безопасности необходимо повышать на Дальнем Востоке с помощью инвестиционных проектов, связанных с производством продуктов питания, отметив, что такие проекты должны иметь отдельную финансовую поддержку. В настоящий момент большинство овощей и ягод на территорию Чукотки завозится с материковой части России, что существенно удорожает продукты питания в торговых точках округа.