Исследование: молодежь и женщины активнее всего искали работу во время пандемии

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Молодежь и женщины активнее всего искали работу во время пандемии. Доля резюме, опубликованных соискателями до 23 лет, во II квартале текущего года выросла до 20%, свидетельствуют результаты опроса сервиса "Работа.ру", которые имеются в распоряжении ТАСС.

"Во II квартале текущего года произошло "омоложение" соискателей. Доля резюме, опубликованных людьми в возрасте до 23 лет, увеличилась на 2,7 п.п. - до чуть более 20%. Почти столько же на рынке стало кандидатов в возрасте 23-30 лет. В совокупности на соискателей до 30 лет во II квартале приходилось более 40% резюме, а в I квартале - менее 37%. Рост молодых соискателей произошел преимущественно за счет женской аудитории - резюме соискательниц в возрасте 16-23 лет стало больше на 30%", - говорится в исследовании.

Отмечается, что активными соискателями остаются, как и в I квартале, кандидаты в возрасте 35-45 лет - во II квартале на них пришлось 24% созданных резюме. При этом незначительно сократилась доля соискателей в возрасте 30-35 лет и старше 45 лет.

По данным исследования, во время пандемии активнее проявляли себя на рынке труда женщины, тогда как в I квартале 2020 года чаще искали работу мужчины. Доля резюме женщин во II квартале увеличилась на 3 п.п. Также за это время более чем в пять раз выросло количество поисковых запросов по теме "работа для женщин".

Дополнительны коррективы

"Женщин и мужчин интересуют вакансии в разных сферах, и пандемия внесла дополнительные коррективы. Соискательницы чаще мужчин искали вакансии в сфере торговли и услуг (в 2,8 раза больше резюме женщин), культуры и образования (в 2,7 раза), финансов и страхования (в 2,2 раза), красоты и здоровья (в 2,1 раза), а также в маркетинге и рекламе (в 1,9 раза). Среди мужчин значительно популярнее сферы строительства и недвижимости (в 4 раза больше резюме, чем у соискательниц), транспорта и логистики (в 3,7 раза), в производстве и агропроме (в 2,2 раза) и в топ-менеджменте (в 1,3 раза)", - следует из текста исследования.

В отдельных отраслях за время пандемии изменилась гендерная структура соискателей. Так, IT-отрасль во II квартале была существенно популярнее среди женщин - женских резюме стало больше в 1,5 раза (II квартал к I кварталу 2020). Их оказалось на 18% больше, чем мужских резюме, хотя в I квартале соискательниц в этой сфере было на 20% меньше, чем соискателей.

Исследование также показало, что все соискатели во II квартале стали активнее искать стажировки и работу для студентов. Но соискатели-мужчины были более активны - доля их резюме в этой группе выросла на 28% (II квартал к I кварталу 2020), а женщин - только на 19%.

Подавляющее большинство соискателей - граждане России (89% всех создавших резюме в II квартале 2020), и их доля среди пользователей сервиса растет. Доля соискателей из иностранных государств во II квартале снижалась. Так, на втором месте оказались граждане Киргизии (3%), а на третьем - Узбекистана (2%).

Исследование проводилось среди более чем 300 тыс. опубликованных резюме для отчета о состоянии рынка труда в России за II квартал 2020 года.