КРЭТ Ростеха в этом году намерен произвести 14 тыс. аппаратов ИВЛ "Авента-М"

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Концерн "Радиоэлектронные технологии" Ростеха планирует в этом году произвести более 14 тысяч аппаратов для искусственной вентиляции легких (ИВЛ) марки "Авента-М", сообщили ТАСС в пресс-службе КРЭТ.

"Портфель заказов на поставку аппаратов ИВЛ "Авента-М" сформирован государственным контрактом с Минпромторгом, прямыми контрактами с медицинскими учреждениями и организациями в России и других странах. В совокупности это свыше 14000 аппаратов", - сказали в пресс-службе.

КРЭТ сообщил также, что в начале осени завершит дополнительное тестирование аппаратов, которые раньше были поставлены в медучреждения, а после пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга отозваны для проверок. "Аппараты ИВЛ, которые были ранее поставлены в медицинский организации, проходят дополнительное тестирование как на заводе-изготовителе, так и на месте фактической установки. После подтверждения всех параметров заводом выдается документ, позволяющий вернуть аппарат в обращение. Планируется завершить эти работы в начале осени", - пояснили в концерне.

КРЭТ в июле отгрузил аппараты в Киргизию и Сербию, сообщили в пресс-службе. В концерне также отметили, что комплектующие для аппаратов производятся как в России, так и за рубежом, в частности в Китае, Италии, Германии, Швейцарии и Голландии.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров сообщал ТАСС, что Россия в этом году в связи с пандемией коронавируса поставит исторический рекорд по производству аппаратов ИВЛ с объемом выпуска от 12 тыс. до 15 тыс. Минпромторг исполнит контракт на поставку в регионы 6,7 тыс. аппаратов ИВЛ в конце лета - начале осени.

Аппараты "Авента-М" использовались в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, где произошли пожары. Проверка Росздравнадзора выявила нарушения работы аппаратов ИВЛ, однако экспертиза качества и безопасности аппаратов не установила прямой связи с возгораниями.