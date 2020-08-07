США поставят Тайваню партию разведывательных беспилотников

ТАСС, 7 августа. США готовятся поставить Тайваню по меньшей мере четыре разведывательных средневысотных беспилотных летательных аппарата (БПЛА) большой дальности SeaGuardian для наблюдения за морской поверхностью.

Как сообщает в пятницу агентство Reuters, Госдепартамент США уже одобрил сделку. В настоящее время Вашингтон и Тайбэй ведут переговоры о номенклатуре вооружений для их оснащения.

Беспилотники SeaGuardian - одна из версий американского многоцелевого комплекса Predator, они способны находиться в воздухе 48 часов и совершать полеты на дальность более 11 тыс. км. Разведывательные БПЛА, находящиеся сейчас на вооружении ВВС Тайваня, имеют дальность около 200 км.

США сохраняют за собой роль главного поставщикам современных вооружений Тайваню. В июле Госдепартамент одобрил возможную продажу Тайваню оборудования для модернизации систем Patriot PAC-3, общая сумма сделки оценивается в $620 млн. В 2019 году в США была одобрена потенциальная продажа Тайбэю танков М1А2 Abrams на сумму почти в $2 млрд.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпевших поражение в гражданской войне с коммунистами. С тех пор этот самый большой китайский остров находится под управлением собственной администрации, сохраняя флаг, валюту и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики.

Пекин считает Тайвань одной из провинций Китая. МИД КНР ранее заявлял, что выступает против любых поставок американских вооружений и военной техники Тайбэю.