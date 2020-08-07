Исследование: спрос на свадебные платья в России в июле подскочил на 36%

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Спрос на свадебные платья в России в июле подскочил на 36% относительно июня этого года и увеличился в 1,5 раза относительно аналогичного периода прошлого года на фоне снятия ограничений из-за пандемии. Об этом говорится в исследовании сервиса объявлений "Авито".

"В июле спрос на свадебные платья в России подскочил на 36% по сравнению с июнем - это свидетельствует о том, что россияне постепенно "отошли" от карантина и занялись организацией свадеб. Динамика заметна и в соотношении с показателями прошлого года. В июле 2020 года жители России интересовались свадебными нарядами на 54% больше, чем в том же месяце в 2019. Это связано со сдвигом начала сезона - в 2020 году россияне начали готовиться к торжествам только в середине лета", - отмечают эксперты.

Свадебное платье в среднем по стране в июле обходилось в 9 380 рублей, что дороже на 10%, чем в июле прошлого года, и на 2%, чем в июне. Чаще всего искали свадебные платья пользователи из Москвы и Санкт-Петербурга. В Москве цены на свадебные платья значительно выше общероссийских - в среднем купить наряд можно за 13 090 рублей. Дешевле всего платье можно было приобрести в Челябинске (6 820 рублей). "Самый яркий рост спроса был выявлен в Краснодаре и Саратове - пользователи каждого из городов интересовались приобретением свадебных платьев примерно на 40% чаще по сравнению с предыдущим месяцем", - отмечают аналитики.

Самым популярным размером в России в июле был 42-44 (S) - запросы на него составили 36% от всего спроса на свадебные платья. Второе место закрепилось за 44-46 (M), этот размер занял 24% от всех запросов, а третьим по популярности размером стал 46-48 (L), на который пришлось 10%. "В целом во всех городах пользователей в основном интересовал 42-44 (S), однако в Омске и Тольятти был более востребован размер 44-46 (M). Доля запросов на такие свадебные платья составила 30% в каждом из городов", - отмечают аналитики.