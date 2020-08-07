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В МВД уточнили порядок получения новых госзнаков на автомобили

В ведомстве сообщили, что их установка будет проводиться по желанию автовладельцев или при необходимости
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© Сергей Карпухин/ТАСС

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Установка новых государственных знаков на автомобили нового образца будет проводится только по желанию автовладельцев или при необходимости. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-центре МВД.

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"Установка государственных регистрационных знаков транспортных средств новых размеров и формы не является обязательной процедурой для автовладельцев, и может выполняться гражданами исключительно по их желанию или необходимости", - сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что установка регистрационных госзнаков нового образца может быть актуальна только для владельцев автомобилей из США и Японии.

Ранее сообщалось, что мотоциклистам и водителям американских, а также праворульных японских автомобилей с 4 августа станут доступны номера нового формата. Речь идет о вступлении в силу соответствующего ГОСТа Р 50577-2018, который вводит компактные мотоциклетные номера размера 190х145 мм вместо нынешних 245х185 мм.

Кроме того, новый вид задних двухстрочных номеров разрешено использовать владельцам автомобилей с нестандартным местом для их крепления, то есть для американских и праворульных японских машин.

Свои отличительные номера также получат ретро и спортивные автомобили. Впервые вводятся специальные госзнаки для мопедов. Для изготовления знаков нового формата владелец автомобиля или мотоцикла может самостоятельно обратиться в соответствующую организацию.

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