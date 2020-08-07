Эксперт: после режима самоизоляции в России закрылось около 20% ресторанов

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Порядка 20% российских заведений общепита к концу лета и началу третьего этапа снятия всех ограничений, связанных с пандемией, были вынуждены закрыться. Об этом ТАСС сообщил вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России (ФРиО), общественный омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса при аппарате уполномоченного по защите прав предпринимателей в городе Москве Сергей Миронов.

"Рестораны, к сожалению, продолжают закрываться. Порядка 20% находится в режиме закрытия. Либо закрылись, либо пытаются закрыться, либо юрлицо еще существует, но сам ресторан не открыт", - сказал он, отвечая на вопрос, сколько ресторанов уже ушло с российского рынка.

Эксперт отметил, что прогноз о падении ресторанного рынка до 50% к концу года по-прежнему актуален. Президент ПАО "Росинтер ресторантс холдинг" (развивает торговые марки "IL Патио", "Планета Суши", "Шикари", "Американский бар и гриль") Маргарита Костеева также поделилась с ТАСС опасением, что в ближайшие полгода - год выручка ресторанов будет ниже докризисного периода. По ее словам, трафик в ресторанах в целом остается гораздо ниже значений прошлого года.

"Опасения пока сохраняются. Во-первых, потребитель не пошел еще в полной мере. В ресторанах по-прежнему есть нехватка выручки по отношению к прошлому году. Она сегодня небольшая, на уровне 35-40%, но для многих это за гранью рентабельности по-прежнему. Часть ресторанов по-прежнему работает, не получая прибыли и накапливая убытки. Кроме этого, существуют страхи у населения, пессимистичные прогнозы по поводу второй волны, сентября. К сожалению, рестораторы и инвесторы боятся вкладываться", - пояснил вице-президент ФРиО. По словам эксперта, к новому году рестораторы не исключают вторую волну заболеваемости COVID-19, а осенью новый отток компаний, которым предстоит выплатить отсрочки по аренде и налогам.

В ГК "Шоколадница", управляющей одноименной сетью кофеен, а также сетями "Кофе хауз" и "Ваби саби", подтвердили, что посещаемость ресторанов сократилась в среднем на 25-30%. И если в 2019 году у компании было 300 собственных заведений, то к настоящему времени, в том числе за счет передачи во франчайзинг, сеть сократилась до 250. "Сейчас мы ведем переговоры с арендодателями по нескольким десяткам кофеен, по которым еще нет окончательного понимания об открытии", - отметили в компании.

Рестораны быстрого питания "Макдоналдс" и KFC, напротив, сообщили ТАСС, что не пересматривали планы из-за пандемии. Так, KFC начала открывать рестораны сразу после снятия ограничений, а "Макдоналдс" планирует к концу года преодолеть рубеж в 800 ресторанов в России.

Выжившие

"Рестораны заработали, действительно, лучше, чем мы думали. Есть и позитивные моменты. Мы опасались 50% падения выручки, но такого нет", - отметил вице-президент ФРиО. В "Шоколаднице" подтвердили, что худшие прогнозы не осуществились, а рестораны "достойно вышли из кризиса". При этом в компании ожидают восстановления потребительского спроса только к концу этого года. "На данный момент наша выручка находится в коридоре 70-75% от докризисной, при этом мы наблюдаем перманентный рост на 1-3%", - сообщили в ТАСС в компании. В "Макдоналдс" также отметили, что продажи ресторанов растут, а спрос постепенно восстанавливается.

По словам Миронова, конечно, есть рестораны, которые практически не пострадали, - это заведения общепита, которые находились на проходных и в "раскрученных" местах, например, в московском районе Патриарших прудов. По данным "Росинтер ресторантс холдинг", подобные рестораны, расположенные в удачных городских пространствах, восстановили уровень посещаемости до 70-80% к аналогичному периоду прошлого года. С одной стороны, рестораны выиграли от закрытия границ, добавляет эксперт, но, с другой стороны, "серьезнейшим образом" проиграли, если в своей бизнес-модели полагались на иностранных туристов. Заведениям, ориентированным на офисных работников и располагающимся в деловых и торговых центрах, также повезло гораздо меньше, чем другим, отмечает вице-президент ФРиО.

Пандемия не пощадила ни крупные сети, ни малые рестораны. "Удару подвержены и малые, и сетевые рестораны. Нагрузка на них близкая. Сказать, что удержатся сетевые и не удержатся малые, мы не можем. Но мы видим, что закрылись рестораны Goodman, например (на начало августа принимают посетителей 4 ресторана, в 2019 году сеть насчитывала 10 ресторанов - прим. ТАСС). Goodman закрылись не просто так - достаточно сильная концепция, два десятка лет на рынке", - отметил Миронов.

Один из крупнейших ресторанных холдингов - "Росинтер ресторантс холдинг" - планирует выходить из кризиса поэтапно. После пандемии возобновит работу, как ожидается, не менее 95% сети, сообщили в компании.