Исследование: в РФ дешевле всего заниматься скандинавской ходьбой, йогой и баскетболом

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Товары для скандинавской ходьбы, йоги и баскетбола являются наиболее бюджетными среди всех атрибутов для занятий спортом в России, говорится в исследовании "Яндекс.Маркета", изучившего спрос на спортивные товары накануне Дня физкультурника. В исследовании использовались данные сервиса о переходах пользователей в интернет-магазины в период с 30 июля 2019 года по 29 июля 2020 года.

"Самым недорогим видом спорта стала скандинавская ходьба, основной атрибут для занятий которой - это специальные палки со средней стоимостью, по данным "Яндекс.Маркета", 1 241 рубль. Чуть более дорогим видом спорта оказалась йога - чаще всего россияне переходили на предложения ковриков в интернет-магазины со средней ценой 1 864 рубля", - говорится в исследовании. Как отмечают эксперты, особой популярностью коврики для йоги пользовались во время режима самоизоляции. Так, в первой половине апреля россияне интересовались этой категорией в пять раз чаще, чем за аналогичный период прошлого года.

На третьем месте по стоимости оказался баскетбол. По словам экспертов сервиса, в минимальный набор для занятий входит только мяч, средняя стоимость которого составляет около 2 тыс. рублей. В то же время набор для занятий футболом обойдется в среднем в 6 тыс. рублей. В среднем россияне выбирают на "Яндекс.Маркете" футбольные мячи за 1 975 рублей, а бутсы - за 4 033 рубля.

"Минимальный набор для занятий плаванием (купальник или плавки, а также шапочка) будет стоить в среднем 2 575 рублей, а стартовый набор для игры в настольный теннис, в который входят ракетки, мячи и сетка, в среднем [обойдется] в 3 179 рублей", - отмечают аналитики.

Как отмечают эксперты "Яндекс.Маркета", бег, который многие считают самым бюджетным видом спорта, таковым не является. Чаще всего россияне интересуются кроссовками в среднем за 5 175 рублей.

"Наиболее дорогими видами спорта из десятки стали беговые лыжи, велоспорт и сноубординг, которые требуют более сложного инвентаря. Так, беговые лыжи среди россиян пользуются большей популярностью, чем горные. В минимальный набор для занятий, по мнению экспертов сервиса, входят сами беговые лыжи, палки и специальные ботинки, и средняя стоимость такого набора - около 14 тыс. рублей. Чуть дороже выйдут занятия велоспортом - в среднем россияне интересуются предложениями велосипедов за 18 368 рублей. Самым дорогим видом спорта стал сноубординг - набор из сноуборда, специальных ботинок и креплений в среднем обойдется в 39 тыс. рублей", - отмечают аналитики.