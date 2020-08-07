СМИ: Комплекс "Малин" на Хайнане в 2020 году приобрел популярность среди туристов

ХАЙКОУ, 7 августа. /ТАСС/. Жилой комплекс "Малин" на берегу моря в курортном городе Санья на Хайнане приобрел большую популярность среди туристов нынешним летом. За сходство с архитектурой знаменитого греческого острова в Эгейском море его прозвали "Малым Санторини", пишет газета "Хайнань жибао".

Согласно опросу, проведенному изданием, отдыхающих больше всего привлекает "максимальная близость от моря и пляжа", "удачный и разнообразный современный дизайн домиков, предназначенных для проживания приезжих", а также "превосходный вид на море". Более того, одним из важных преимуществ оказалось небольшое расстояние от международного аэропорта Феникс - всего около 10 км.

"Самое потрясающее - приехав сюда, вы постоянно находитесь на море, - указал на преимущества "Малого Санторини" турист из Шанхая. - Вы можете любоваться закатом, рыболовецкими судами, наслаждаться музыкой и напитками в кафе. Скучно здесь никогда не бывает".

По его словам, одна из важных особенностей этих мест - множество небольших ресторанов, где можно попробовать недорогие и вкусные блюда местной кухни. Кроме того, как отмечают отдыхающие, поблизости есть "целый ряд развлечений для любителей активного отдыха".

Неподалеку от "Малин" находится курортная зона "Тянья хайцзяо". Это одна из самых южных точек континентального Китая, которая получила статус национальной туристической достопримечательности престижной категории. В этом большом тропическом парке на берегу Южно-Китайского моря находится "Камень на конце света" - кусок скалы высотой около 11 метров, история которого, как утверждают гиды, "началась тогда, когда возник остров Хайнань".

"Малый Санторини" находится в 22 км от центральной части курортного города Санья. В районе этого жилого комплекса санаторного типа проживает около 5 тыс. человек, многие из которых занимаются туристическим и гостиничным бизнесом, а также торговлей и рыболовством. "Малин" несколько раз удостаивался правительственных грамот, в том числе за высокий уровень общественной безопасности.