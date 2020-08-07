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ЦБ продал валюту на 5,7 млрд рублей в рамках мер по снижению волатильности на рынке

С 10 марта 2020 года объем продажи валюты на внутреннем рынке достиг 1 трлн 97,7 млрд рублей

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Банк России в рамках упреждающих мер по снижению волатильности продал на внутреннем рынке валюту с расчетами 6 августа на сумму 5,7 млрд руб., следует из данных на сайте регулятора.

Объем валюты, проданной ЦБ РФ с расчетами 5 августа, составлял 5,7 млрд руб.

С 10 марта 2020 г. ЦБ проводит упреждающие продажи валюты в рамках реализации механизма бюджетного правила для повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти.

За этот период объем продажи валюты на внутреннем рынке достиг 1 трлн 97,7 млрд руб.

Такие операции планируется осуществлять до момента начала регулярных продаж иностранной валюты из средств Фонда национального благосостояния.

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