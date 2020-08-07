"Ъ": онлайн-сервисы пожаловались на "Яндекс" в ФАС

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Онлайн-сервисы ivi, Avito, ЦИАН, "Профи.ру", "Туту.ру", Drom.ru, 2ГИС и Zoon направили жалобу на злоупотребление "Яндексом" доминирующим положением в Федеральную антимонопольную службу (ФАС). Об этом в пятницу сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на документ.

По данным издания, основная претензия сервисов заключается в специальных виджетах поисковой системы ("колдунщиках"), которые чаще всего выводятся выше других результатов поиска и позволяют пользователям искать билеты, объявления и т. д. без перехода на отдельную страницу. По словам заявителей, попасть туда могут только сервисы "Яндекса". Такой инструмент не показывает наиболее подходящий результат запроса, привлекает внимание пользователя и в итоге уводит его на сервисы "Яндекса", что приводит к потере трафика у конкурентов, считают они.

В пресс-службе "Яндекса" газете пояснили, что виджеты являются международным отраслевым стандартом, они не закреплены по умолчанию на первых позициях и не имеют никаких преимуществ перед обычными результатами поиска. Компания обсуждала с рынком вопрос таких форматов на протяжении нескольких лет, однако не все согласились работать с инструментом. В "Яндексе" объясняют неготовность некоторых сервисов работать с виджетом тем, что "возможно, потому, что новые решения требуют от них технических доработок". Компания готова продолжить дискуссию, добавили "Коммерсанту" в пресс-службе.

В Avito, ivi, "Туту.ру", ЦИАН и "Профи.ру" подтвердили отправку жалобы. В ФАС изданию подтвердили ее получение и указали, что она будет рассмотрена в установленном порядке.