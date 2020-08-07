Кабмин снял ограничения на госзакупки иностранных лекарств для лечения лейкоза и лимфомы

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о допуске иностранных лекарств для лечения лейкоза и лимфомы к госзакупкам без ограничений. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба кабмина.

"Речь идет о средствах из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Зарубежные медикаменты, включенные в этот список, не участвуют в аукционах, если есть аналогичные предложения хотя бы от двух производителей из стран ЕАЭС", - поясняется в сообщении.

"В отдельных случаях ограничение мешает лечению, смена лекарства или использование препарата другого производителя способны привести к ухудшению состояния больного. Особенно это касается быстропрогрессирующих заболеваний, требующих стабильной терапии", - говорится в пояснительной записке.

"В число препаратов, на которые больше не распространяется правило, вошли филграстим, каспофунгин, микафунгин, карбоплатин, вориконазол, севофлуран, ритуксимаб, флударабин. Их применяют при злокачественных новообразованиях лимфоидной и кроветворной тканей, а также при лечении орфанных заболеваний у детей", - сообщает пресс-служба.