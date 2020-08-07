Курс доллара вырос до 73,71 рубля

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Курс доллара на открытии торгов Московской биржи вырос на 0,58%, до 73,705 рубля, курс евро - на 0,07%, до 87,0925 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

К 10:10 мск курс доллара находился на уровне 73,66 рубля (+0,52%), евро рос до 87,245 рубля (+0,25%).

Российский рынок акций открылся ростом биржевых индексов. Так, по данным на 10:00 мск, индекс Мосбиржи прибавил 0,13% и достиг 2992,26 пункта, индекс РТС вырос на 0,31%, до 1286,37 пункта.

К 10:04 мск индекс Мосбиржи замедлил рост и находился на отметке 2991,5 пункта (+0,1%). Индекс РТС демонстрировал отрицательную динамику и торговался на уровне 1279,96 пункта (-0,19%).

Стоимость октябрьского фьючерса нефти марки Brent на бирже ICE в Лондоне снижается на 0,22% - до $44,99 за баррель. Нефть сорта WTI дешевеет на 0,36% и торгуется на уровне $41,8 за баррель.