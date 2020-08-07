В Улан-Удэ закупят автобусы на 96 млн рублей дальневосточной субсидии

УЛАН-УДЭ, 7 августа. /ТАСС/. Власти Улан-Удэ приобретут в дополнение к 20 автобусам, средства на которые по итогам голосования пойдут из "народного бюджета", еще 22 единицы общественного транспорта за счет 96 млн рублей из единой дальневосточной субсидии. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе мэрии.

Жители Бурятии одновременно с голосованием по поправкам к Конституции РФ в июле могли высказаться по актуальным социальным вопросам. В регионе распределяли 300 млн рублей, выделенные республике на благоустройство населенных пунктов по поручению президента РФ Владимира Путина. Часть денег - 103 млн рублей - направили на покупку 20 автобусов для Улан-Удэ. Ранее в мэрии сообщали, что городу нужно около 50 автобусов.

"На средства "народного бюджета" в результате голосования горожан будет приобретено 20 автобусов - на эти цели направлено 103 млн рублей из 300 млн рублей, выделенных на Республику Бурятия. Еще 22 единицы техники будут приобретены на 104 млн рублей - это 96 млн рублей средств дальневосточной субсидии, а также около 1 млн рублей и 7,3 млн рублей - софинансирование из республиканского и муниципального бюджетов. Все 42 приобретенных автобуса будут направлены на улучшение транспортной доступности отдаленных районов города Улан-Удэ", - сказали в пресс-службе.

Новые транспортные средства планируется закупить до конца 2020 года, автобусы позволят усилить существующие "слабые" маршруты. Кроме того, откроются новые радиальные маршруты по следующим направлениям: район аэропорта, Левый берег, 100-е кварталы, поселок Восточный.

Проблема нехватки автобусов большой вместимости на городских маршрутах в Улан-Удэ стоит уже не первый год: ежегодно уменьшается количество частных перевозчиков, и проблема транспортной доступности для жителей отдаленных микрорайонов становится все ощутимее.

Новые автобусы будут вмещать по 50-52 человека, они будут удобны в том числе для маломобильных людей. "Внешний вид автобусов будет необычным - принято решение украсить их в бурятском национальном стиле", - добавили в мэрии.

Дальневосточная субсидия

В начале ноября 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ о передаче Республики Бурятия и Забайкальского края из состава Сибирского в Дальневосточный федеральный округ (ДФО). На эти два региона распространяются механизмы поддержки и преференции, действующие на Дальнем Востоке. В марте 2019 года подкомиссия под председательством вице-премьера, полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева одобрила план социального развития центров экономического роста в Бурятии с выделением региону единой дальневосточной субсидии в размере 6 млрд рублей.

В 2019 году для Улан-Удэ за счет единой дальневосточной субсидии в размере около 500 млн рублей было приобретено 15 новых трамваев "Львенок". До этого в столице Бурятии трамвайный парк состоял из 68 вагонов, износ которых составлял в среднем 90%.