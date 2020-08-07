Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ за январь-июль упала на 22,4%

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Чистая прибыль Сбербанка по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за январь-июль 2020 года упала на 22,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 403,1 млрд рублей, следует из отчетности банка.

"Прибыль до уплаты налога на прибыль за семь месяцев 2020 года составила 498,7 млрд рублей. Чистая прибыль составила 403,1 млрд рублей. Высокий расход по налогу на прибыль в июле обусловлен доначислением налога за второй квартал", - указано в сообщении банка.

В июле банк заработал чистую прибыль в размере 65,6 млрд рублей, на 13% меньше, чем годом ранее.