Меры поддержки бизнеса властями Москвы за время пандемии составили 85 млрд рублей

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Стоимость пакетов мер поддержки бизнеса в период пандемии коронавируса, разработанных правительством Москвы, составила 85 млрд рублей. Об этом сообщил в пятницу в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.

"От пандемии коронавируса пострадали все отрасли московской экономики, но именно малый и средний бизнес принял на себя самый тяжелый удар. В помощь московскому бизнесу правительство Москвы разработало несколько пакетов мер поддержки общей стоимостью 85 млрд рублей", - написал Собянин.

Мэр подчеркнул, что малый и средний бизнес - основа столичной экономики. "Более 776 тыс. небольших предприятий, которые дают работу 2,7 млн человек и формируют свыше 20% городского бюджета", - отметил Собянин.

С начала пандемии правительство Москвы последовательно приняло четыре пакета антикризисных мер поддержки. К середине июля мерами поддержки правительства Москвы были охвачены свыше 36 тыс. организаций, в первую очередь помощь оказывается тем отраслям и предприятиям, которые максимально в ней нуждаются. Кроме того, субъектам МСП городом в рамках антикризисной поддержки предоставляются льготные кредиты, субсидии, гранты.

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