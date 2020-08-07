Оборот МСП на потребительском рынке в Москве достиг 95% к уровню середины марта

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Оборот малых и средних предприятий в столице на прошлой неделе достиг 95% от значений середины марта, сообщил в пятницу в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

"На прошлой неделе оборот малых и средних предприятий, действующих на потребительском рынке, достиг 95% от значений середины марта, когда началось введение "ковидных" ограничений", - говорится в сообщении.

По словам Собянина, свыше 1,5 тыс. московских компаний с апреля этого года получили новые кредиты или рефинансировали имеющиеся на общую сумму в 28,4 млрд рублей.

"Программа льготного кредитования была объявлена в апреле. На сегодня кредиты получили/рефинансировали уже 1 529 компаний на сумму 28,4 млрд рублей", - написал мэр.

И спрос на льготные кредиты только нарастает. По информации банков, к ним поступили заявки от 17 тыс. малых и средних предприятий, в которых работает более 130 тыс. человек.

С начала пандемии правительство Москвы последовательно приняло четыре пакета антикризисных мер поддержки на общую сумму 85 млрд рублей. К середине июля мерами поддержки правительства Москвы охвачены свыше 36 тыс. организаций, в которых работают в общей сложности 770 тыс. человек. Объем фактически оказанной поддержки составил 26 млрд рублей. В первую очередь помощь оказывается тем отраслям и предприятиям, которые максимально в ней нуждаются.

На сегодняшний день поддержкой в той или иной степени охвачены практически все отрасли московской экономики. Особым направлением помощи является поддержка субъектов малого и среднего бизнеса Москвы - организаций гостиничного бизнеса, общепита, бытовых услуг.

Кроме того, субъектам МСП городом в рамках антикризисной поддержки предоставляются льготные кредиты, субсидии, гранты. В частности, льготные кредиты с субсидированными ставками (до 6% годовых по ранее взятым кредитам, до 8% - по новым кредитам) уже получили 388 компаний, объем кредитования превысил 15,9 млрд рублей, еще 393 компаниям одобрены заявки на сумму 9 млрд рублей.

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