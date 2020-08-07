Ирак в августе - сентябре сократит добычу на 1,25 млн б/с в рамках сделки ОПЕК+

ТАСС, 7 августа. Ирак в августе - сентябре 2020 года дополнительно сократит добычу нефти на 400 тыс. баррелей в сутки (б/с) к текущему уровню ограничений в 850 тыс. б/с в рамках сделки ОПЕК+. Таким образом, общее снижение добычи топлива страной в августе - сентябре составит 1,25 млн б/с, говорится в совместном заявлении Минэнерго Саудовской Аравии и Миннефти Ирака, выпущенного по итогам переговоров министров.

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Министр нефти Ирака Ихсан Абдель Джабер сообщил министру энергетики королевства, принцу Абдель Азиз бен Сальману, что страна твердо привержена соглашению ОПЕК+ и в начале августа достигнет 100-процентного соблюдения сделки, передает Саудовское агентство печати.

Ирак дополнительно сократит добычу на 400 тыс. баррелей в сутки в августе и сентябре, чтобы компенсировать недостаточное исполнение своих обязательств в мае - июле, сказано в сообщении.

Министры подтвердили, что усилия стран соглашения ОПЕК+ по соблюдению темпов сокращения добычи, а также дополнительные сокращения в рамках системы компенсации, повысят стабильность мировых нефтяных рынков и ускорят достижение их баланса.

Соглашение стран ОПЕК+ вступило в силу 1 мая, оно предполагает сокращение добычи нефти странами альянса на 9,7 млн б/с в течение мая - июля. Россия и Саудовская Аравия, согласно договоренностям, сократят добычу нефти на равные доли - 2,5 млн б/с от базового уровня в 11 млн б/с. Договоренности будут действовать два года, но с августа по декабрь 2020 года под сокращение в рамках альянса уже попадает 7,7 млн б/с, а с января 2021 года до конца апреля 2022 года - 5,8 млн б/с. Параметры сделки могут быть пересмотрены в декабре 2021 года.