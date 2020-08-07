Торги на биржах Шанхая и Шэньчжэня завершились снижением котировок

ШАНХАЙ, 7 августа. /ТАСС/. Последние на этой неделе торги на биржах материкового Китая завершились снижением основных индексов на фоне дальнейшей эскалации напряженности в отношениях между КНР и США, а также публикации данных по состоянию внешней торговли Китая за первые семь месяцев этого года. Соответствующая негативная динамика зафиксирована в пятницу на сайтах фондовых площадок в Шанхае и Шэньчжэне.

Отражающий ситуацию на Шанхайской фондовой бирже индекс "Шанхай композит" снизился на 0,96%, до 3354,03 пункта. Сводный индекс SSE 50, включающий акций 50 наиболее крупных и ликвидных компаний на данной фондовой площадке ("голубые фишки"), ушел вниз на 0,86%. Самые большие потери зафиксированы по сводным индексам информационных и телекоммуникационных технологий, а также фармацевтики.

В минусе завершились торги на бирже в Шэньчжэне, ключевой индикатор деловой активности этой торговой площадки "Шэньчжэнь компонент" снизился на 1,55%, до 13648,50 пункта. Отражающий ситуацию с акциями наиболее крупных компаний на обеих биржах индекс CSI300 опустился на 1,15%.

В центре внимания участников рынка в пятницу оказалась информация о том, что президент США Дональд Трамп подписал в четверг два исполнительных указа, запрещающих проведение любых сделок с владельцем приложения TikTok - компанией ByteDance - и ее дочерними предприятиями, а также сделок, касающихся социальной сети WeChat, с ее владельцем - китайским интернет-гигантом Tencent - и его "дочками".

На настроения инвесторов также оказали влияние опубликованные в пятницу данные Главного таможенного управления КНР по внешней торговле Китая за январь - июль, объем которой за указанный период сократился на 4,8% в годовом выражении, до $2,44 трлн. При этом экспорт в июле вырос на 7,2%, до $237,63 млрд, а объем импорта за этот месяц сократился на 1,4% в годовом выражении, до $175,3 млрд.