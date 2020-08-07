Чистая прибыль ВТБ по МСФО за первое полугодие снизилась на 45,5%

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Чистая прибыль группы ВТБ по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за первое полугодие 2020 года снизилась на 45,5% и составила 41,9 млрд рублей, следует из отчетности банка.

За аналогичный период 2019 года чистая прибыль банка составила 76,8 млрд рублей.

Чистая прибыль ВТБ за II квартал 2020 года составила 2,1 млрд рублей против 30,3 млрд рублей прибыли за аналогичный период 2019 года. Такие финансовые результаты обусловлены резервированием, объемы которого, согласно отчетности, составили совокупно по итогам шести месяцев 113,9 млрд рублей.

"В первом полугодии группа ВТБ показала хорошую динамику чистых операционных доходов, включая впечатляющий рост чистых комиссионных доходов, даже на фоне резкого снижения деловой активности, вызванного пандемией COVID-19 <…> При этом резко возросший объем отчислений в резервы оказал значительное давление на итоговый финансовый результат", - цитирует председателя правления ВТБ Андрея Костина пресс-служба банка.

Помимо этого, за первое полугодие 2020 года совокупный кредитный портфель группы вырос на 4,2%, до 12 трлн рублей. При этом портфель кредитов физлицам вырос на 7% в основном благодаря росту ипотечного кредитования на 10,8%. В то же время портфель кредитов юридическим лицам вырос на 3,1%, до 8,3 трлн рублей, без учета эффекта переоценки валютной части портфель сократился на 1%.

Активы группы на 30 июня 2020 года составили почти 16,4 трлн рублей, увеличившись с конца 2019 года на 5,4%.

В первом полугодии ВТБ отмечает существенный рост объема привлеченных средств клиентов: как физлиц, так и компаний. Всего средства клиентов за полгода увеличились на 8%, до 11,9 трлн рублей.

Две волны резервирования

ВТБ до конца 2020 года ожидает еще две волны резервирования для группы и банковской системы в целом, сообщил журналистам член правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

"Результаты второго квартала позволили для нас сформировать своего рода волновую теорию, на мой взгляд достаточно уникальную: как пандемия и ограничительные меры будут влиять на группу ВТБ и в целом на банковский сектор. Мы распознаем три волны влияния текущей макроэкономической ситуации на банковский сектор. Первую волну мы, по сути, приняли, "Девятый вал" первой волны пройден. Эта первая волна - резервы по физическим лицам, вторая волна еще не пришла - это резервы по корпоративным клиентам, по юрлицам, которую мы ожидаем по итогам III квартала", - отметил Пьянов.

По его словам, третья волна, которая произойдет в IV квартале - это волна обесценения нефинансовых непрофильных активов, которые есть на балансе ВТБ и всего банковского сектора.

Дивиденды за 2019 год

Менеджмент ВТБ будет рекомендовать выплатить 20,12 млрд рублей дивидендов за 2019 год на все типы привилегированных акций. "Менеджмент группы ВТБ будет выходить на наблюдательный совет со следующей рекомендацией: первое - выплаты дивидендов по итогам 2019 года в размере 20,12 млрд рублей (соответствует 10% от прибыли по МСФО за 2019 год) на все типы привилегированных акций из прибыли 2019 года. Это будет соответствовать дивидендной доходности 1,9% годовых на основании средневзвешенного курса акций прошлого года", - сказал Пьянов.

Он также отметил, что менеджмент группы будет рекомендовать выплату "особых" дивидендов в размере 6,3 млрд рублей, связанных с передачей капитала в Промсвязьбанк в соответствии с законодательством РФ. Эти дивиденды будут выплачены по "префам" первого типа из прибыли прошлых лет.

Ранее правительство РФ опубликовало распоряжение, в котором рекомендовало Минфину и Росимуществу при рассмотрении вопроса о распределении прибыли ВТБ предусматривать направление на выплату дивидендов 10% чистой прибыли банка за 2019 год.