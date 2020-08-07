Аграрии Липецкой области собрали за январь-июль 2,5 млн тонн зерна

ЛИПЕЦК, 7 августа. /ТАСС/. Аграрии Липецкой области за семь месяцев текущего года собрали 2,5 млн тонн зерна, что почти на 650 тыс. тонн превышает аналогичный показатель прошлого года. Об этом сообщил в пятницу журналистам глава администрации региона Игорь Артамонов.

"Липецкие аграрии, по оперативным данным на 6 августа, собрали 2,5 млн тонн зерна, на аналогичную дату прошлого года валовой сбор составлял 1,86 млн тонн", - сказал он. По словам Артамонова, средняя урожайность в регионе остается стабильно высокой и составляет 54,5 центнера с гектара. "По этому показателю Липецкая область занимает первое место в России", - заметил глава обладминистрации, назвав местный агропромышленный комплекс "примером внедрения инноваций и эффективного управления отраслью".

В пресс-службе администрации региона ТАСС также пояснили, что в настоящее время подходит к завершению сбор озимой пшеницы: под ней обмолочено 74% площадей, получен 1 млн 648 тыс. тонн при средней урожайности 57,9 центнера с гектара. "В прошлом году озимой пшеницы собирали в среднем по 43,6 центнера с гектара", - отметили в пресс-службе.

Кроме того, с 93% площадей, отведенных под горох, собрано 26 тыс. тонн при средней урожайности 33,8 центнера с гектара. "По этой культуре урожайность также значительно выше прошлого года: обмолочено 72% площадей ячменя, получено 757 тыс. тонн при средней урожайности 49,6 центнера с гектара", - сказали в пресс-службе.

В настоящее время уже 10 районов Липецкой области приступили к уборке яровой пшеницы. "Обмолочено почти 10 тыс. га, намолочено более 50 тыс. тонн зерна, средняя урожайность яровой пшеницы растет и на 6 августа составляет 51,2 центнера с гектара", - добавили в пресс-службе.