Россотрудничество и ПФР займутся онлайн-консультированием пенсионеров за рубежом

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Руководитель Россотрудничества Евгений Примаков и глава Пенсионного фонда России (ПФР) Максим Топилин договорились проводить онлайн-консультации для проживающих за рубежом соотечественников пенсионного и предпенсионного возраста, имеющих право на меры социальной поддержки. Соответствующее соглашение стороны подписали в пятницу в Москве.

На первом этапе такие консультации предполагается проводить для российских пенсионеров в Израиле. Планируется, что ПФР и представительства Россотрудничества будут информировать соотечественников, проживающих за пределами РФ, о порядке и условиях предоставления социального и пенсионного обеспечения в соответствии с законодательством России и ее международными договорами.

"Для нас это магистральная история, очень важная, - сказал Примаков после подписания соглашения, отвечая на вопрос ТАСС. - Мы должны насытить наши представительства сервисами". Глава агентства считает, что ПФР - "самая логичная, понятная гуманитарная история".

По его словам, Россотрудничество намерено взаимодействовать в таком ключе и с другими российскими организациями. "Но это не значит, что Русские дома будут теперь заниматься только социалкой. Образовательные и культурные компоненты точно так же важны", - подчеркнул он.

Топилин в свою очередь рассказал, что сейчас для проведения консультаций специалисты фонда ежегодно выезжают на одну-две недели в Израиль и Латвию, на прием приходят тысячи человек. Но даже после внедрения видеоконсультаций в представительствах Россотрудничества практика поездок сохранится. "Это очень серьезное направление нашей деятельности. Мы постоянно участвуем в переговорах с теми или иными странами, постоянно совершенствуем механизмы назначения пенсий за рубеж", - отметил глава ПФР.

Выплаты ПФР получают 342 тыс. пенсионеров в 122 странах мира. В системе Россотрудничества работает 97 представительств в 80 странах мира.