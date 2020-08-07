Авиакомпания "Ираэро" потребовала взыскать с партнера из Гонконга более 8,8 млрд рублей

ИРКУТСК, 7 августа. /ТАСС/. Иркутская авиакомпания "Ираэро" подала в Арбитражный суд Москвы иск к гонконгской группе компаний Aviation Service Limited о взыскании более 8,8 млрд рублей. Сообщение о поступлении иска размещено на сайте суда.

"АО "Авиакомпания "Ираэро". Исковое заявление. Сумма исковых требований 8 878 817 682,741 [рублей]", - указано в материалах.

В пресс-службе "Ираэро" ТАСС пояснили, что "это убытки, которые понесла авиакомпания ввиду неисполнения ответчиком обязательств по договору перевозки на протяжении нескольких лет".

Ранее гонконгская компания подавала иск к "Ираэро", в июле 2020 года Арбитражный суд Москвы его частично удовлетворил. В пользу истца было взыскано $800 тыс. неосновательного обогащения, $7,72 млн договорной неустойки. В материалах суда говорится, что "Ираэро" не исполнила перед иностранным партнером свои обязательства по выполнению ряда рейсов в 2018 году.

На сайте Aviation Service Limited сообщается, что это чартерная компания, которая специализируется на фрахтовании широкофюзеляжных пассажирских самолетов для выполнения регулярных сезонных рейсов между Азией, странами СНГ и Европой.

"Ираэро" основана в 1999 году, базируется в аэропорту Иркутска, выполняет рейсы более чем в 40 городов России, а также за рубеж. В парке авиакомпании 25 воздушных судов.