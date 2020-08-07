В Татарстане спустили на воду первое в России пассажирское судно на сжиженном газе

ЗЕЛЕНОДОЛЬСК /Республика Татарстан/, 7 августа. /ТАСС/. Первое в истории Российской Федерации речное пассажирское судно "Чайка", работающее на сжиженном природном газе (СПГ), спустили в пятницу на воду на Зеленодольском заводе им. А. М. Горького.

"Сегодня Зеленодольский завод им. Горького успешно реализует важные государственные задачи, создавая уникальные боевые корабли и гражданские суда. Сохранив накопленный опыт, коллектив завода внедряет передовые технологии, осваивает производство новых видов продукции", - сказал в ходе церемонии премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Судно оборудовано системами кондиционирования и отопления, снабжено системой "Аудиогид" на пяти языках и имеет возможность курсировать под низкими мостами.

"Я так думаю, что будет и вторая, и третья ["Чайка"], в планах конкретно правительства Республики Татарстан - как минимум двадцать таких судов. Я думаю, наше правительство Республики Татарстан угадало именно с этим проектом, этот проект, я надеюсь, будет иметь огромное, большое будущее", - сообщил журналистам гендиректор АО "Зеленодольский завод им. А. М. Горького" Александр Карпов.

По его словам, после запуска "Чайки" в планах правительства - строительство завода по сжиженному природному газу. "Как появится конкретная инфраструктура, как появится завод, так будем думать о распространении, в принципе, судов на этом виде топлива в уже масштабах", - отметил Карпов.

Планируется, что поставку газа для заправки обеспечит "Газпром газомоторное топливо". Татарстан стал одним из первых регионов, где совместно с дочерними подразделениями "Газпрома" ведется работа по расширению использования СПГ в качестве моторного топлива на различных видах транспорта и в некоторых отраслях промышленности.