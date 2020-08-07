На Украине снимают ограничения на внутренние железнодорожные перевозки

КИЕВ, 7 августа. /ТАСС/. "Украинская железная дорога" на фоне ежедневного роста числа инфицированных коронавирусом на Украине приняла решение об очередном смягчении правил внутренних железнодорожных перевозок. С пятницы она начала продажу 100% мест в региональных поездах, сообщила пресс-служба компании.

Из-за пандемии компания ранее ограничила продажу билетов до 50% мест. Теперь она не только сняла это ограничение, но и расширила географию обслуживания по 17 региональным направлениям.

Пассажиры по-прежнему обязаны носить защитные маски, у них также проверяют температуру при входе на вокзал и при посадке в вагон. В компании заверили, что все поезда проходят усиленную дезинфекционную обработку до и после рейса, а поездные бригады обеспечены средствами индивидуальной защиты, прошли соответствующие инструктажи и медосмотр.

На Украине третий день подряд медики фиксируют антирекорды по числу инфицированных коронавирусом. Как сообщает Совет национальной безопасности и обороны (СНБО), по состоянию на утро пятницы их число увеличилось на 1 453 человека, или на 10%, по сравнению с предыдущим днем. В четверг выявили 1 318 инфицированных, а днем ранее - 1 271.

По данным СНБО, общее число заболевших достигло отметки в 78 261 человек. Всего с начала пандемии в стране умерли 1 852 человека, за минувшие сутки - 33 больных, что стало самым высоким показателем за все время. Не уменьшается и число госпитализированных: за предыдущие сутки в больницы попали 280 человек. Всего выздоровели 43 055 человек.