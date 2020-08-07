"Эксон Нефтегаз ЛТД" получила запрос "Роснефти" на прокачку нефти по мощностям "Сахалин-1"

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. "Эксон Нефтегаз Лимитед" получила запрос от "Роснефти" на использование нефтетранспортных мощностей проекта "Сахалин-1" в период выведенного из эксплуатации нефтепровода Оха-Комсомольск-на-Амуре, сообщили ТАСС в пресс-службе "Эксон Нефтегаз Лимитед".

"Подтверждаем, что "Эксон Нефтегаз Лимитед" получила запрос от компании "Роснефть" для оценки вариантов транспортировки произведенной компанией "Роснефть" нефти с использованием мощностей проекта "Сахалин-1", - сообщили в компании, не прокомментировав при этом детали запроса и его обсуждений.

"Роснефть" 21 июля сообщила, что временно ограничивает добычу нефти на участках "РН-Сахалинморнефтегаз" из-за необходимости соблюдения сделки ОПЕК+. Кроме того, в связи с изношенностью магистрального трубопровода Оха - Комсомольск-на-Амуре компания прорабатывает план изменения маршрута транспортировки нефти, в частности, рассматривает возможность строительства альтернативного трубопровода для реализации продукции "РН-Сахалинморнефтегаз".

При этом, как пояснили ТАСС в "Транснефти", компания по состоянию на конец июля не получала заявок от "Роснефти" по увеличению объемов прокачки нефти по отводу от трубопроводной системы "Восточная Сибирь - Тихий океан" (ВСТО) на Комсомольский НПЗ "Роснефти". Отвод от ВСТО на Комсомольский НПЗ предполагает прокачку до 8 млн т нефти в год. В конце 2019 г. первый вице-президент "Транснефти" Максим Гришанин говорил, что поставки на НПЗ по отводу от ВСТО в 2020 г. ожидаются на уровне 5-6 млн т.

"РН-Сахалинморнефтегаз" - одно из старейших нефтедобывающих предприятий России, основанное в 1928 году. Предприятие ведет свою деятельность на севере Сахалина, является оператором более чем по 30 лицензиям на разработку нефтегазовых месторождений Сахалина.

"Сахалин-1" - первый в России масштабный шельфовый проект на условиях соглашения о разделе продукции, которое было заключено в 1996 году. Оператор проекта - "Эксон Нефтегаз Лимитед" (Exxon Neftegaz Limited), дочерняя компания американской ExxonMobil. В проекте, помимо ExxonMobil (30%), участвуют "Роснефть" (20%), Sodeco (30%), ONGC Videsh Ltd. (20%). Проект предусматривает добычу углеводородов на трех месторождениях - Чайво, Одопту и Аркутун-Даги, расположенных на северо-восточном шельфе острова Сахалин в акватории Охотского моря.