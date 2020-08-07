Bloomberg: страны Азии попросят Саудовскую Аравию уменьшить поставки нефти в сентябре

ТАСС, 7 августа. Некоторые страны Азии намерены попросить нефтяные компании Саудовской Аравии снизить объемы поставок сырой нефти в сентябре из-за низкого спроса и высокой стоимости. Об этом в пятницу сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

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По информации агентства, по меньшей мере три страны региона намерены попросить о сокращении объемов поставок, еще три государства были недовольны суммой скидки на энергоносители, но закупят их в оговоренных прежде объемах. Bloomberg не уточняет, о каких именно странах идет речь.

Ранее государственная нефтяная компания Saudi Aramco снизила официальные цены на сентябрьские поставки нефти в Азию на 30 центов за баррель. Добываемая корпорацией нефть сорта Arab Light будет торговаться с премией в размере 90 центов к нефти сорта Oman-Dubai, среднемесячные котировки на которую служат маркером для определения цены в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Как свидетельствуют результаты опроса экспертов, проведенного Bloomberg, представители рынка ожидали скидки в размере не меньше 48 центов.

"Мы надеялись, что саудовская сторона снизит цены не меньше чем на доллар, и их решение не соответствует нашим ожиданиям. Мы будем закупать нефть, которая нам подходит, даже если нужно будет снижать объемы", - сказал один из высокопоставленных сотрудников индийской корпорации Bharat Petroleum Рамамурти Рамачандран.

Как поясняет агентство, на рынках стран азиатского региона наблюдается снижение спроса на энергоносители. В Индии это связано с распространением коронавируса, в Китае - с недавними наводнениями. Кроме того, в период с января по июнь Китай импортировал 268,75 млн тонн нефти, что на 9,9% больше, чем в прошлом году. В июне рост составил 34,4%. В июле, как указывает Bloomberg, спрос несколько сократился из-за перенасыщения рынка.