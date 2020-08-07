Авиакомпания Smartavia открывает прямые авиарейсы из Калининграда в Санкт-Петербург

КАЛИНИНГРАД, 7 августа. /ТАСС/. Авиакомпания Smartavia с 17 августа открывает прямые авиарейсы из Калининграда в Санкт-Петербург с периодичностью пять раз в неделю, сообщила в пятницу пресс-служба калининградского аэропорта Храброво.

"Начиная с 17 августа 2020 года авиакомпания Smartavia приступит к выполнению прямых регулярных рейсов из Калининграда в Санкт-Петербург с периодичностью пять раз в неделю. На маршруте будут эксплуатироваться комфортабельные воздушные суда Boeing 737-500 и Boeing 737-800 в компоновке 135 и 189 пассажирских кресел соответственно", - говорится в сообщении.

Билеты на эти рейсы уже поступили в продажу, заявленная стоимость - от 2 тыс. рублей. Полеты из Калининграда в Петербург и обратно будут выполняться по понедельникам, вторникам, четвергам, пятницам, уточнил ТАСС представитель Храброво.

Smartavia стала четвертой авиакомпанией, которая будет выполнять полеты между Санкт-Петербургом и Калининградом. В настоящее время на этом маршруте работают лайнеры авиакомпаний "Россия" совместно с "Аэрофлотом", "Уральские авиалинии" и "Победа", добавил собеседник агентства. Наряду с полетами в Петербург в летнем расписании Smartavia также прямые рейсы из Калининграда в Мурманск, Архангельск, Москву и Сочи.

Международный аэропорт Калининград (Храброво) имени императрицы Елизаветы Петровны расположен в 20 км к северо-востоку от центра города Калининграда. Имеет статус аэропорта федерального значения. Связан регулярным воздушным сообщением с Москвой, Санкт-Петербургом, Екатеринбургом, Череповцом, Белгородом, Сыктывкаром, Пермью, Сочи, Псковом, Петрозаводском, Воронежем, Мурманском, Архангельском, Ростовом-на-Дону, Калугой, Краснодаром, Минском, Гомелем, Ташкентом. Пассажиропоток аэропорта в 2019 году составил 2,3 млн пассажиров.