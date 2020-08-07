Запущено движение по реконструированному участку трассы Р-23 в обход Гатчины

БОЛЬШИЕ КОЛПАНЫ /Ленинградская область/, 7 августа. / ТАСС/. Открыто движение по реконструированному участку федеральной дороги Р-23 Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с Белоруссией в обход города Гатчина в Ленинградской области, сообщает корреспондент ТАСС с места события.

"Теперь от административной границы Санкт-Петербурга до деревни Большие Колпаны потоки транспорта движутся по трем полосам в каждом направлении", - отметили в Росавтодоре.

В торжественной церемонии приняли участие министр транспорта РФ Евгений Дитрих и губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Автодорога в обход Гатчины - одно из самых загруженных направлений на подъезде к Санкт-Петербургу. Интенсивность движения в пиковые дни достигает здесь 80 тыс. машин в сутки. "Реконструкция участка позволила ликвидировано существовавшее бутылочное горлышко на границе двух субъектов, улучшить транспортную доступность Гатчины и ближайших населенных пунктов, сократить временные затраты пользователей дороги, в целом повысить уровень комфорта и безопасности грузовых и пассажирских перевозок", - уточнили в дорожном агентстве.

Теперь разрешенная скорость движения на обновленном участке Р-23 составляет 120 км/ч, а пропускная способность реконструированной трассы - свыше 100 тыс. автомобилей в сутки.

"Для удобства пешеходов построено два надземных пешеходных перехода, сделаны остановки с заездными карманами, установлены автопавильоны для ожидания общественного транспорта в непогоду", - рассказали в Росавтодоре.

Объект включен в "Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры".