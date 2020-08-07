"Роснефть" назвала провокацией ее упоминание в истории с задержанием россиян в Белоруссии

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Упоминание компании "Роснефть", ее "дочек" и якобы сотрудников в связи с задержанными в Белоруссии россиянами является провокацией. Компания оставляет за собой право обратиться в суд за защитой своих прав по завершении расследования. Об этом сообщается в заявлении российской нефтяной компании.

"Все упоминания компании "Роснефть", ее дочерних обществ и сотрудников в связи с данными событиями являются вымыслом и провокацией", - говорится в сообщении.

В статье газеты "Комсомольская правда", которая была опубликована ранее в пятницу со ссылкой на источник в российских спецслужбах, сообщается, что задержанные в конце июля в Белоруссии граждане России стали жертвами провокации, устроенной украинскими спецслужбами. В статье подробно рассказывается, как велась вербовка россиян. "Заказчики" звонили с виртуальных номеров, представлялись вымышленными именами и указывали придуманные должности в компании "Роснефть".

Как отмечает "Роснефть", упомянутый бывший руководитель компании "РН-Запад" Сергей Рустамов уже в течение года не работает в Минске, постоянно проживает в Самаре и в течение последнего года из города не выезжал, его подпись и печать "Роснефти" грубо подделаны, как и все остальные реквизиты компании, говорится в заявлении. "Никто из иных лиц, упомянутых в статье в связи с компанией никогда в "Роснефти" не работал и не имел к ней никакого отношения", - сообщает нефтедобытчик.

В "Роснефти" подчеркнули, что подобные инциденты могут быть провокацией конкурентов, которые "не готовы к честному соперничеству в рыночных условиях". В Белоруссии "Роснефть" владеет долей в Мозырском НПЗ, сетью нефтепродуктораспределения на территории республики, а также является поставщиком нефтяного сырья для белорусских переработчиков.

"Компания оставляет за собой право по завершении расследования обратиться в суд за защитой своих прав", - добавляет "Роснефть".