В TikTok прокомментировали указ Трампа о мерах против компании

ТАСС, 7 августа. Запрет Вашингтона на проведение любых сделок с владельцем приложения TikTok - китайской компанией ByteDance и ее дочерними предприятиями отрицательно влияет на восприятие США инвесторами во всем мире. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на сайте компании TikTok.

"Этот исполнительный указ угрожает подрывом доверия мирового бизнеса к приверженности США принципу верховенства закона, который служил магнитом для инвестиций и стимулировал экономический рост страны на протяжении десятилетий", - говорится в распространенном сообщении компании.

В TikTok считают, что указ о запрете "был издан без соблюдения надлежащей правовой процедуры", и власти США "пытались вмешаться в переговоры между частными предприятиями". Компания также напомнила, что "TikTok никогда не делился пользовательскими данными с правительством Китая и не подвергал цензуре контент по его запросу".

В четверг президент США Дональд Трамп подписал два исполнительных указа, запрещающих проведение любых сделок с владельцем приложения TikTok - компанией ByteDance и ее дочерними предприятиями, а также сделок, касающихся социальной сети WeChat, с ее владельцем - китайским интернет-гигантом Tencent и его "дочками".

По мнению Трампа, приложение TikTok и соцсеть WeChat представляют угрозу национальной безопасности США, в связи с чем Вашингтон должен "предпринять агрессивные действия" против их владельцев. TikTok так же, как и WeChat, по мнению американского президента, автоматически накапливает обширные объемы информации своих пользователей. В обоих случаях, по версии Вашингтона, это позволяет "Коммунистической партии Китая получать доступ к личным данным американцев, а также корпоративной информации".

3 августа Трамп заявил, что американская корпорация Microsoft, или другая компания из США, должна заключить сделку по приобретению TikTok до 15 сентября, иначе работа соцсети на американской территории будет запрещена. 31 июля президент сказал, что планирует запретить TikTok в США. До этого агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что Трамп собирается вынудить ByteDance отказаться от доли в американском подразделении TikTok, чтобы компания не могла контролировать работу приложения в стране.