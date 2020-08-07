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Пандемия COVID-19

Российские банки сообщили об увеличении числа запросов ФНС в четыре раза

При этом в Ассоциации банков России отметили, что в период действия ограничительных мер снижения объема запросов ФНС не было

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Российские банки сообщили о четырехкратном увеличении количества запросов Федеральной налоговой службы, направленных в кредитные организации в отношении счетов россиян в период после снятия ограничительных мер, связанных с пандемией. Это следует из письма Ассоциации банков России (АБР), адресованного главе ФНС.

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"По информации, полученной от кредитных организаций, объем поступающих от налоговых органов требований увеличился в среднем более чем в четыре раза, произошло это после отмены ограничительных мер, связанных с COVID-19, и возобновлением налоговых проверок, приостановленных в период до 30.06.2020", - указано в письме.

Вместе с этим банкиры отмечают, что в период действия ограничительных мер снижения объема запросов ФНС не было.

В АБР считают, что такое резкое увеличение обращений является критичным для банков, поскольку подразделения, обрабатывающие запросы налоговых органов, могут не успеть их обработать в полном объеме.

В этой связи банкиры просят ФНС продлить сроки предоставления запрашиваемой информации до 20 дней по обращениям налоговой в период с 30 июля до 15 августа.

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