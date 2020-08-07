Авиарейсы в проблемный по коронавирусу район на Алтае возобновят с 10 августа

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Авиакомпания "Сибирская легкая авиация" ("Сила") возобновит рейсы в Кош-Агачский район Республики Алтай, где выявлено больше всего случаев коронавирусной инфекции в регионе, с 10 августа. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе правительства региона в пятницу.

По данным оперштаба региона, за прошедшие сутки выявлен 21 новый случай коронавируса в регионе, всего за время пандемии выявлено 1 693 случая, из них в Кош-Агачском районе - 745. Район имеет границу с Монголией, Казахстаном и Китаем, он приравнен к районам Крайнего Севера, население - около 20 тыс. человек. "Сила" приостановила туда полеты с 26 июня, когда там стали ежедневно выявлять большое количество инфицированных.

"С понедельника возобновляются ежедневные рейсы в Кош-Агачский район. Дезинфекция бортов будет проводиться после каждого рейса, будет проводиться термометрия пассажиров", - сказал собеседник агентства.

Представитель пресс-службы пояснил, что эпидемиологическая ситуация в Кош-Агачском районе начала выправляться - снизилось количество выявленных случаев коронавируса в сутки и увеличилось число выздоровевших. Другие ограничения в районе пока продолжат действовать, в частности, запреты на массовые мероприятия и на работу туристических объектов. При этом добраться через район к туристическим достопримечательностям можно, но в обход населенных пунктов - доехать можно до Курая (Курайская степь - прим. ТАСС), ущелья Актру, "Марса" (урочище Кызыл-Чин с разноцветными горами - прим. ТАСС), до Джумалинских теплых ключей.

Первый внутрирегиональный авиарейс в отдаленный Кош-Агачский район открылся в Республике Алтай 1 апреля 2020 года. Полеты выполняет "Сила" на самолетах L-410, которые вмещают до 15 человек, время в пути - около часа. До открытия этих авиарейсов в Кош-Агач добраться можно было только на автомобильном транспорте - это занимало порядка семи часов. Расстояние от Горно-Алтайска до Кош-Агача более 450 км.