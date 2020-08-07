В Удмуртии в связи с пандемией начали заключать соцконтракты на развитие ЛПХ

ИЖЕВСК, 7 августа. /ТАСС/. Власти Удмуртии в связи с пандемией выделили средства на заключение социальных контрактов, которые жители могут направить на развитие личных подсобных хозяйств (ЛПХ), сообщила в пятницу ТАСС первый заместитель министра социальной политики и труда региона Ольга Лубнина.

"Пандемия тоже внесла коррективы в реализацию социальных контрактов на территории Удмуртской Республики и главой Александром Бречаловым были выделены дополнительные финансовые средства в размере 30 млн рублей на реализацию такого направления, которое не предусмотрено федеральным социальным контрактом. Это развитие личного подсобного хозяйства", - сказала Лубнина. Она отметила, что на сегодняшний день получено более 860 заявок на заключение таких контрактов.

"Когда Александр Владимирович встречался с министром труда Российской Федерации, он озвучил опыт работы, и министр предложил описать имеющийся опыт. Мы очень надеемся, если федерация примет наш опыт за основу, то в следующем году мы сможем рассчитывать на выделение дополнительные средства из федерального бюджета на это направление работы", - добавила заместитель министра.

По ее словам, всего в 2020 году власти направят на заключение социальных контрактов более 200 млн рублей, сейчас их заключено уже более 1,9 тыс. Из общего количества заявителей более 90% - семьи с детьми, в том числе 43% - многодетные семьи.

Средства соцконтракта жители могут тратить на поиск работы по востребованным профессиям, на прохождение обучения, решение индивидуальных вопросов. "Например, на лечение от алкогольной зависимости, на частичное покрытие долгов за коммунальные услуги или на частичную оплату частного детского сада. Сумма контракта определяется индивидуально", - сказала Лубнина.