Структура Росатома займется развитием ядерного приборостроения

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. АО "Русатом Автоматизированные системы управления" (АО "РАСУ", входит в Госкорпорацию "Росатом") будет развивать в госкорпорации новое направление бизнеса - "Ядерное приборостроение". Об этом в пятницу сообщила пресс-служба АО "РАСУ".

"АО "РАСУ" определено отраслевым интегратором нового направления бизнеса - "Ядерное приборостроение" и будет отвечать за реализацию научно-технической политики и за развитие отраслевых компетенций по разработке и производству изделий ядерного приборостроения", - говорится в сообщении. Сейчас АО "РАСУ" также является отраслевым интегратором бизнесов "Автоматизированные системы управления" (АСУ ТП) и "Электротехника" Росатома.

Ядерное приборостроение - отрасль науки и техники, ориентированная на проектирование и производство приборов для измерения ионизирующих излучений. В настоящее время изделия ядерного приборостроения служат для выполнения измерительных, контрольных и управляющих функций в атомной (ядерной) энергетике и атомной промышленности, а также для поиска, разведки и разработки месторождений радиоактивных минералов, для контроля радиационно-опасных объектов, безопасности персонала, защиты окружающей среды.

АО "РАСУ" займется объединением научных-технологических, производственных и кадровых ресурсов отрасли для создания и вывода на рынок конкурентного оборудования, обеспечения взаимодействия с неотраслевыми организациями и органами власти по направлению ядерного приборостроения. До конца конца 2020 года будет также создано специальное подразделение для выполнения этих задач.

По словам руководителя направления Дмитрия Белкина, совместно с отраслевыми партнерами АО "РАСУ" займется созданием изделий ядерного приборостроения на всех этапах жизненного цикла - от перспективных разработок до сервисного обслуживания.

"Программа развития направлена на воссоздание высокорентабельного бизнеса в сегменте ядерного приборостроения за счет вывода на рынок новых комплексных предложений с высокой добавленной стоимостью. В том числе мы рассматриваем возможность трансферта технологий через локализацию решений в партнерстве с ведущими зарубежными вендорами на взаимовыгодных условиях", - цитирует Белкина пресс-служба.