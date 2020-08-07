"Росатом" сообщил, что второй блок Белорусской АЭС сдадут заказчику в середине 2022 года

МИНСК, 7 августа. /ТАСС/. Второй блок Белорусской АЭС будет сдан заказчику в середине 2022 года. Об этом сообщил в пятницу журналистам первый заместитель генерального директора по операционному управлению госкорпорации "Росатом" Александр Локшин, передает агентство БелТА.

"По второму блоку работаем в графике. Он должен быть сдан заказчику в середине 2022 года", - сказал Локшин. Он отметил, что Росатом рассчитывает на продолжение сотрудничества с белорусскими специалистами и после ввода АЭС. "Мы строим в мире много блоков, и уже в двух наших стройках участвуют белорусские специалисты - на Курской АЭС и "Руппур" в Бангладеш, - сказал Локшин. - Так что мы надеемся, что сотрудничество не прекратится с вводом в эксплуатацию белорусской станции".

По словам министра энергетики Белоруссии Виктора Каранкевича в пятницу началась загрузка топлива в реактор 1-го блока БелАЭС, затем последует его энергетический ввод. "Сегодня на первом энергоблоке Белорусской АЭС начата загрузка топлива в ядерный реактор, это один из этапов сооружения АЭС (физпуск - прим. ТАСС). Всего будет загружено 163 тепловыделяющие сборки, это полная загрузка реактора топливом, - сказал министр. - Первые киловатт-часы планируется произвести и выдать в сеть этой осенью".

По его словам, белорусская энергосистема готова принять весь объем выработанной на станции электрической энергии и доставить конечным потребителям.

БелАЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту "АЭС-2006" за счет госкредита РФ в объеме до $10 млрд вблизи города Островец Гродненской области. Генеральным подрядчиком выступает госкорпорация "Росатом". Энергоблоки поколения "3+" имеют улучшенные технико-экономические показатели. Станция соответствует требованиям безопасности МАГАТЭ.