"Лукойл" в I полугодии снизил добычу нефти на 5,6%

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. "Лукойл" в I полугодии 2020 г. снизил добычу нефти (без учета проекта "Западная Курна - 2") на 5,6% по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года - до 40,2 млн т. Во II квартале добыча сократилась на 12% по сравнению с I кварталом, говорится в сообщении компании.

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"Сокращение добычи связано с новым соглашением ОПЕК+, заключенным в апреле 2020 года, которое привело к ограничению объемов добычи нефти группы на территории России и по некоторым международным проектам", - отмечается в сообщении.

Добыча газа компанией за 6 месяцев составила 14,8 млрд куб. м, что на 14,7% ниже показателя годом ранее. Снижение связано с сокращением спроса на газ, добываемый в Узбекистане, со стороны Китая на фоне пандемии COVID-19. При этом добыча газа в России увеличилась на 1,3% благодаря запуску в декабре 2019 года второй очереди дожимной компрессорной станции на Находкинском месторождении.

Суточная добыча углеводородов компании в I полугодии (без учета проекта "Западная Курна - 2") составила 2,155 млн баррелей н.э., что на 8,4% ниже, чем годом ранее.

Показатели переработки

Объем переработки нефтяного сырья на НПЗ группы за шесть месяцев составил 30,6 млн тонн, что на 8,6% ниже по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 года.

"Снижение связано с проведением плановых ремонтных работ, а также оптимизацией загрузки некоторых НПЗ компании во II квартале 2020 года на фоне снижения спроса на нефтепродукты и маржи переработки из-за пандемии COVID-19", - отмечается в сообщении.

Объем переработки в России за первое полугодие снизился на 6,9%, что обусловлено проведением плановых ремонтов и оптимизацией загрузки Нижегородского и Ухтинского НПЗ во II квартале. При этом Пермский и Волгоградский НПЗ сохранили объемы переработки на уровне I квартала. Объем переработки в Европе за шесть месяцев 2020 года снизился на 11,7%, что связано с плановыми ремонтами на заводах в Болгарии и Нидерландах, а также оптимизацией загрузки европейских НПЗ во II квартале 2020 года.