Более 80 км бесстыковых путей проложат в Московском транспортном узле в 2020 году

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Свыше 80 км новых бесстыковых "бархатных" путей проложат в Московском транспортном узле по итогам 2020 года, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Московской железной дороги.

"В рамках инвестиционной программы ОАО "РЖД" для развития Московского транспортного узла в 2020 году будет уложено 83 км новых путей. В период с апреля по июль железнодорожниками уложено 27 км путей. Из них на Ярославском направлении - 5,5 км, Горьковском - 3,8 км, Киевском - 5,2 км, Курском - 2,9 км, Белорусском - 2,4, Большом московском кольце - 7,2 км", - сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что на всех данных участках появились новые бесстыковые, так называемые "бархатные" пути, которые позволяют обеспечить плавность хода, снижают шумовое воздействие от движения поезда, обеспечивая более комфортный проезд для пассажиров. "Укладка нового пути продолжится на всех радиальных направлениях до ноября 2020 года", - сказали в пресс-службе.