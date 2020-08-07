Томский судостроительный завод начал производство барж для грузоперевозок в Арктике

ТОМСК, 7 августа. /ТАСС/. Судостроительный завод в поселке Самусь Томского района изготовил первую партию из двух барж для перевозки грузов по Северному морскому пути и готовится подписать контракт на еще 10 грузовых судов. Баржи изготовлены по заказу Томской судоходной компании (ТСК) - одного из крупнейших предприятий Сибири, управляющих речным флотом - и в ближайшее время будут использоваться для доставки железобетонных плит нефтяникам и газовикам в Обской губе, передает корреспондент ТАСС с церемонии спуска барж на воду.

"Приступили мы к строительству барж в ноябре 2019 года, все работы были выполнены по техзаданию, в установленные сроки, не смотря на сложную эпидемиологическую обстановку. Это рекордные для нас объекты, как по габаритам, так и по весу, но благодаря специалистам нашего завода мы все эти трудности преодолели", - сообщил в ходе церемонии директор завода Николай Вдовенко.

Как Вдовенко уточнил ТАСС, стоимость данных стометровых барж вместительностью до 2,5 тыс. тонн - 275 млн рублей. Это первые суда для перевозки грузов по морю, которые изготовили на заводе. Проект флота был разработан в ростовском конструкторском бюро "Стапель" специально под задачи заказчика - Томской судоходной компании, баржи ориентированы на перевозку техники и железобетона, а также могут ходить по всему Северному морскому пути. В настоящее время ведутся переговоры с Енисейским речным пароходством об изготовлении еще 10 подобных барж под их нужды.

Как сообщил агентству гендиректор ТСК Сергей Ведерников, в настоящее время на балансе компании более 400 единиц флота и плавучей механизации, которые позволяют стабильно ежегодно выполнять объемы работ по грузоперевозкам в пределах более 3 миллионов тонн по рекам. "Речными перевозками мы занимаемся более 50 лет, и для нас тут ничего нового нет, но приходит время пробовать что-то новое, и мы готовы взяться за морские грузоперевозки. Мы решили начать его (новое направление работы) с приобретения флота: купили буксир, который может ходить как по рекам, так и по морям, и решили построить баржи. Планов (по работе в Арктике) много, сейчас это стратегическое направление по решению президента РФ (Владимира Путина) - развитие грузоперевозок по Северному морскому пути", - сказал он.

Собеседник агентства добавил, что первый заказ суда повезут в порт Новый в Обской губе для компании "Газпромнефть-снабжение", куда они должны доставить железобетонные аэродромные плиты, из которых нефтяники и газовики делают дороги. Ведутся переговоры с другими заказчиками.

"Мы гордимся, что наша баржа будет участвовать в освоении Севера. Когда предприятие выполняет такие заказы, то мы гордимся всей администрацией, что у нас есть такие коллективы, которые могут справляться с поставленными задачами. Не смотря на трудности из-за коронавируса, они справились со своей задачей и в течение девяти месяцев такой объект выполнили", - сообщил журналистам вице-губернатор Игорь Шатурный.

О Северном морском пути

Северный морской путь - судоходный маршрут, главная морская коммуникация в российской Арктике. Он проходит вдоль северных берегов России по морям Северного Ледовитого океана (Баренцево море, Карское море, море Лаптевых, Восточно-Сибирское море, Чукотское и Берингово моря). СМП соединяет европейские и дальневосточные порты России, а также устья судоходных сибирских рек в единую транспортную систему. Длина пути составляет 5,6 тыс. км от пролива Карские Ворота до Бухты Провидения.

Задача увеличения грузопотоков по СМП поставлена майским указом президента РФ Владимира Путина в 2018 году.