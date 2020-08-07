В России утвердили рекомендации по маркировке воды в бутылках

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Минпромторг и Минсельхоз утвердили методические рекомендации по цифровой маркировке упакованной воды, эксперимент по которой проводится до 1 марта 2021 года, говорится в сообщении пресс-службы Минпромторга.

Минпромторг рассчитывает на старт обязательной маркировки воды в России во квартале 2021 года, заявлял ТАСС министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

"Методические рекомендации, в частности, определяют состав участников эксперимента: федеральные органы исполнительной власти, участники оборота (производители, импортеры, оптовое и розничное звено), оператор системы маркировки, операторы фискальных данных, операторы электронного документооборота и сервис-провайдеры", - отмечается в сообщении. Помимо этикетки, предусмотрена возможность нанесения кодов в виде стикеров.

В рамках маркировки планируется проверять принадлежность кода товара производителю или уполномоченной им организации, затем планируется внедрить процесс защиты бренда, что позволит проверять право на использование конкретных товарных знаков. Рекомендации также описывают алгоритмы действий при продаже бутилированной воды через вендинговые аппараты или организациям, которые используют ее для собственных нужд.

Документ также устанавливает, какие данные получает пользователь бесплатного мобильного приложения "Честный знак". С помощью приложения можно проверить легальность товара и направить сведения о возможных нарушениях.

Эксперимент по маркировке воды средствами идентификации проводится с 1 апреля 2020 года по 1 марта 2021 года. В нем уже участвуют 76 компаний.

О маркировке

В России проходят эксперименты по маркировке товаров в нескольких отраслях. В 2019 году обязательной стала маркировка табака, духов, шин и пневматических покрышек, фотокамер и ламп-вспышек, а также пяти групп изделий легкой промышленности. С 1 июля 2020 года предусмотрена обязательная маркировка лекарств и обуви.

Для маркировки используется двухмерный код в формате Data Matrix, который наносится непосредственно на упаковку товара или товарный ярлык и содержит детальные данные о продукте: наименование, производитель, дата, время и место выпуска. К 2024 году в России будет создана единая национальная система маркировки и отслеживания товаров. Оператор системы - Центр развития перспективных технологий, созданный на основе государственно-частного партнерства.